Куликова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1884

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1884

Отец: Куликов Иван Кириллович

Мать: Двининикова Марфа Даниловна

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