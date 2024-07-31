Чепелев Яков Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧепелев Яков Павлович

Чепелев Яков Павлович

Место рождения

Фурсин, Слоновская волость, Новооскольский уезд

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Чепелев Павел

Мать: не указана

Фурсин, Слоновская волость, Новооскольский уезд
Читает и пишет. Конюх в колхозе Памяти Ленина в Новооскольском районе на момент 1940 года.
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Чепелева Раиса Яковлевна

Мать ребёнка: Чепелева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Чепелев Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Чепелева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
27.08.1925

Дочь: Дурнева Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Чепелева Татьяна Васильевна

Фурсин, Слоновская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
1928

Сын: Чепелев Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Чепелева Татьяна Васильевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.