Чепелев Яков Павлович
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Чепелев Павел
Мать: не указана
Читает и пишет. Конюх в колхозе Памяти Ленина в Новооскольском районе на момент 1940 года.
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Чепелева Раиса Яковлевна
Мать ребёнка: Чепелева Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Чепелева Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
27.08.1925
Дочь: Дурнева Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Чепелева Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Чепелев Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Чепелева Татьяна Васильевна
Смерть
Неизвестно