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Феофоров Василий Саввич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Савва Лазаревич

Мать: не указана

Работа или профессия
С 1827 по 1882
Волнаволок, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
1827-1870 дьяк, 1871-1882 псаломщик
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Гребнева Акилина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феофорова Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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