Феофоров Василий Саввич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Савва Лазаревич
Мать: не указана
Работа или профессия
С 1827 по 1882
Волнаволок, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
1827-1870 дьяк, 1871-1882 псаломщик
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Гребнева Акилина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно