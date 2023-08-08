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Швецов Юрий Дмитриевич
Швецов Юрий Дмитриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Швецов Григорий Дмитриевич
Мать
Швецова (Самарина) Валерия Андреевна
1945 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Швецов Григорий Дмитриевич
Мать:
Швецова Валерия Андреевна
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