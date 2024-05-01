Коваленко ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Коваленко) Екатерина
Мать ребёнка: Коваленко Александра Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Коваленко) Полина
Мать ребёнка: Коваленко Александра Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Коваленко) Надежда
Мать ребёнка: Коваленко Александра Петровна
Бракосочетание
Неизвестно