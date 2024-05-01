Коваленко ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коваленко) Екатерина

Мать ребёнка: Коваленко Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коваленко) Полина

Мать ребёнка: Коваленко Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коваленко) Надежда

Мать ребёнка: Коваленко Александра Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваленко Александра Петровна

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