Краев Николай
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти?.03.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Краев Ефим
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Дата и место призыва: __.08.1941 Залесовский РВК, Алтайский край, Залесовский р-н Дата призыва: __.08.1941 Воинское звание: рядовой Последнее место службы: п/я 25 Дата выбытия: __.03.1942 Причина выбы... Показать все
Смерть
?.03.1942