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Краев Николай

Место рождения

Краевской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1914

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Краев Ефим

Мать: не указана

Краевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Военная служба
Неизвестно
Дата и место призыва: __.08.1941 Залесовский РВК, Алтайский край, Залесовский р-н Дата призыва: __.08.1941 Воинское звание: рядовой Последнее место службы: п/я 25 Дата выбытия: __.03.1942 Причина выбы... Показать все
Смерть
?.03.1942
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