Малышев ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышев ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Малышев Федор

Мать: Малышева ?

Смерть
Неизвестно
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