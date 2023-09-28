Бородько М. А. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБородько М. А.

Бородько М. А.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1939

Сын: Бородько Виктор Иванович

Отец ребёнка: Бородько Иван Андреевич

Рождение ребёнка
31.12.1948

Сын: Бородько Василий Иванович

Отец ребёнка: Бородько Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородько Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Бородько Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородько Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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