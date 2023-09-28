Бородько М. А.
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1939
Отец ребёнка: Бородько Иван Андреевич
Рождение ребёнка
31.12.1948
Сын: Бородько Василий Иванович
Отец ребёнка: Бородько Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородько Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Бородько Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно