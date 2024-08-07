Хайновский Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайновский Михаил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЖХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1925

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хайновская Родионова Любовь Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область

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