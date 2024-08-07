Хайновский Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1925
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хайновская Родионова Любовь Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область