Жила Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1950
Дочь: Тропичева (Жила) Елена Ивановна
Мать ребёнка: Жила Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
16.07.1957
Сын: Жила Илья Иванович
Мать ребёнка: Жила Ксения Николаевна
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
1988