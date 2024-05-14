Жила Иван Михайлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Жила Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1950

Дочь: Тропичева (Жила) Елена Ивановна

Мать ребёнка: Жила Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
16.07.1957

Сын: Жила Илья Иванович

Мать ребёнка: Жила Ксения Николаевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
1988

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