Вершинина Надежда Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Вершинина Надежда

Автор
АГ
Галкина А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Отец
Кодачигов Иван ИльичНеизвестно г.р.
Мать
Кодачигова Екатерина НиколаевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Вершинин Виктор ИвановичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кодачигов Иван Ильич

Мать: Кодачигова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Виктор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин Виктор Иванович

Рождение ребёнка
02.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Виктор Иванович

Смерть
Неизвестно

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