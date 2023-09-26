Вершинина Надежда
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
ОтецКодачигов Иван ИльичНеизвестно г.р.
МатьКодачигова Екатерина НиколаевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Вершинин Виктор ИвановичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вершинин Виктор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вершинин Виктор Иванович
Смерть
Неизвестно