Усынина (неизвестно) Агафья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761 ст.
Сын: Усынин Исай Космин
Отец ребёнка: Усынин Косма Ермолаев
Рождение ребёнка
1776 ст.
Отец ребёнка: Усынин Косма Ермолаев
Бракосочетание
Неизвестно
https://rodnaya-vyatka.ru/places/86496