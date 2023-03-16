Усынина (неизвестно) Агафья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсынина (неизвестно) Агафья Ефимовна

Усынина (неизвестно) Агафья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761 ст.

Сын: Усынин Исай Космин

Отец ребёнка: Усынин Косма Ермолаев

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1776 ст.

Сын: Усынин Василий Космин

Отец ребёнка: Усынин Косма Ермолаев

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усынин Косма Ермолаев

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
https://rodnaya-vyatka.ru/places/86496
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close