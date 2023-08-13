Бойкова (Истомина) Вера Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБойкова (Истомина) Вера Семеновна

Бойкова (Истомина) Вера Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Истомин Семен Евстигнеевич

Мать: Истомина Ольга Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close