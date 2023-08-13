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Бойкова (Истомина) Вера Семеновна
Бойкова (Истомина) Вера Семеновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1937
Пол
Женский
Отец
Истомин Семен Евстигнеевич
1898 г.р.
Мать
Истомина (Никитина) Ольга Ивановна
1903 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец:
Истомин Семен Евстигнеевич
Мать:
Истомина Ольга Ивановна
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