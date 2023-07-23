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Савченко Любовь Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1959

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1959

Отец: Савченко Пётр Григорьевич

Мать: Савченко Евдакия Павловна

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