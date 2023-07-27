Колотнина (Колотнина) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотнина (Колотнина) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

07.12.1953

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: Евдокия

Рождение ребёнка
09.10.1909

Дочь: Александрова (чухарева - Шульгина) Таисия Андриановна (Андреева)

Отец ребёнка: Колотнин Андриан Матвеевич

Кадочниково, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.10.1913

Дочь: Глафира Андриановна

Отец ребёнка: Колотнин Андриан Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Колотнин Ефим Андрианович

Отец ребёнка: Колотнин Андриан Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотнин Андриан Матвеевич

Смерть
07.12.1953
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