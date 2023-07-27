Колотнина (Колотнина) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смерти07.12.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
09.10.1909
Дочь: Александрова (чухарева - Шульгина) Таисия Андриановна (Андреева)
Отец ребёнка: Колотнин Андриан Матвеевич
Кадочниково, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.10.1913
Дочь: Глафира Андриановна
Отец ребёнка: Колотнин Андриан Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Колотнин Ефим Андрианович
Отец ребёнка: Колотнин Андриан Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.12.1953