Гунин Михаил Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1982
Сын: Гунин Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Гунина Елена Вячеславовна
Городищи, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
04.01.1990
Дочь: Гунина Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Гунина Елена Вячеславовна