Гунин Михаил Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГунин Михаил Владимирович

Гунин Михаил Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1982

Сын: Гунин Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Гунина Елена Вячеславовна

Городищи, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
04.01.1990

Дочь: Гунина Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Гунина Елена Вячеславовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close