Тамбовцев (Суханова) Агафья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Марианна Самсоновна
Отец ребёнка: Тамбовцев Самсон Семенов
Рождение ребёнка
22.10.1854
Сын: Тамбовцев Григорий Самсонов
Отец ребёнка: Тамбовцев Самсон Семенов
Рождение ребёнка
27.02.1856
Дочь: Ефросилья (Мария) Самсоновна
Отец ребёнка: Тамбовцев Самсон Семенов
Рождение ребёнка
08.08.1857
Сын: Тамбовцев Андрей Самсонович
Отец ребёнка: Тамбовцев Самсон Семенов
Рождение ребёнка
1858
Сын: Тамбовцев Сергей Самсонович
Отец ребёнка: Тамбовцев Самсон Семенов
Рождение ребёнка
04.01.1861
Сын: Тамбовцев Михаил Самсонович
Отец ребёнка: Тамбовцев Самсон Семенов
Рождение ребёнка
13.05.1862
Дочь: Гликерья Самсоновна
Отец ребёнка: Тамбовцев Самсон Семенов
Рождение ребёнка
1867
Сын: Тамбовцев Григорий Самсонович
Отец ребёнка: Тамбовцев Самсон Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно