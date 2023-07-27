Тамбовцев (Суханова) Агафья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамбовцев (Суханова) Агафья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Марианна Самсоновна

Отец ребёнка: Тамбовцев Самсон Семенов

Рождение ребёнка
22.10.1854

Сын: Тамбовцев Григорий Самсонов

Отец ребёнка: Тамбовцев Самсон Семенов

Рождение ребёнка
27.02.1856

Дочь: Ефросилья (Мария) Самсоновна

Отец ребёнка: Тамбовцев Самсон Семенов

Рождение ребёнка
08.08.1857

Сын: Тамбовцев Андрей Самсонович

Отец ребёнка: Тамбовцев Самсон Семенов

Рождение ребёнка
1858

Сын: Тамбовцев Сергей Самсонович

Отец ребёнка: Тамбовцев Самсон Семенов

Рождение ребёнка
04.01.1861

Сын: Тамбовцев Михаил Самсонович

Отец ребёнка: Тамбовцев Самсон Семенов

Рождение ребёнка
13.05.1862

Дочь: Гликерья Самсоновна

Отец ребёнка: Тамбовцев Самсон Семенов

Рождение ребёнка
1867

Сын: Тамбовцев Григорий Самсонович

Отец ребёнка: Тамбовцев Самсон Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тамбовцев Самсон Семенов

Смерть
Неизвестно
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