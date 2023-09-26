Стрельников Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельников Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1658

Сын: Стрельников Архип Иванович

Мать ребёнка: не указана

Вторые Левые Ламки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1679

Сын: Стрельников Савин Иванович

Мать ребёнка: не указана

Вторые Левые Ламки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Вторые Левые Ламки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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