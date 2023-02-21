Есаков Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Есаков Андрей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Агафья Васильевна
Мать ребёнка: Есакова Аграфена Филатовна
Рождение ребёнка
Около 1831
Мать ребёнка: Есакова Аграфена Филатовна
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: Есакова Аграфена Филатовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно