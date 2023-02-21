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Есаков Василий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1774 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Есаков Андрей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Агафья Васильевна

Мать ребёнка: Есакова Аграфена Филатовна

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Есаков Демьян Васильевич

Мать ребёнка: Есакова Аграфена Филатовна

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Есаков Павел Васильевич

Мать ребёнка: Есакова Аграфена Филатовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есакова Аграфена Филатовна

Смерть
Неизвестно
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