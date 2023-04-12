Зеленая (Верховская) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленая (Верховская) Наталья Михайловна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1842

Дата смерти

1901

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Верховский Михаил Иванович

Мать: Верховская Ольга Карловна

Российская Империя
Рождение ребёнка
1872

Сын: Зеленой Александр Павлович

Отец ребёнка: Зеленой Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Путятин Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Зеленой Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Путятин Ольга Павловна

Отец ребёнка: Зеленой Павел Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленой Павел Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Одесса, Российская Империя
Смерть
1901
Одесса, Российская Империя
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