Зеленая (Верховская) Наталья Михайловна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1842
Дата смерти1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Российская Империя
Рождение ребёнка
1872
Сын: Зеленой Александр Павлович
Отец ребёнка: Зеленой Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Путятин Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Зеленой Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Путятин Ольга Павловна
Отец ребёнка: Зеленой Павел Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Одесса, Российская Империя
Смерть
1901
Одесса, Российская Империя