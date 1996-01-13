Алимпиев Юрий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимпиев Юрий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1935

Дата смерти

13.01.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1935

Отец: Алимпиев Семён Николаевич

Мать: Алимпиева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
16.03.1960

Дочь: Чернигова Людмила Юрьевна

Мать ребёнка: Алимпиева Нина Павловна

Рождение ребёнка
01.10.1962

Дочь: Черных Ольга Юрьевна

Мать ребёнка: Алимпиева Нина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алимпиева Нина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черных Ольга Юрьевна

Мать ребёнка: Алимпиева Нина Павловна

Смерть
13.01.1996
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