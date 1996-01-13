Алимпиев Юрий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1935
Дата смерти13.01.1996
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1935
Рождение ребёнка
16.03.1960
Дочь: Чернигова Людмила Юрьевна
Мать ребёнка: Алимпиева Нина Павловна
Рождение ребёнка
01.10.1962
Дочь: Черных Ольга Юрьевна
Мать ребёнка: Алимпиева Нина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алимпиева Нина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черных Ольга Юрьевна
Мать ребёнка: Алимпиева Нина Павловна
Смерть
13.01.1996