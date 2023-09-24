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Румянцев Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1893

Дата смерти

10.02.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1893

Отец: Румянцев Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1921

Дочь: Румянцева Вера Ивановна

Мать ребёнка: Румянцева Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Румянцев Александр Иванович

Мать ребёнка: Румянцева Татьяна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Румянцева Татьяна Андреевна

Смерть
10.02.1984
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