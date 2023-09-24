Румянцев Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1893
Дата смерти10.02.1984
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1893
Отец: Румянцев Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1921
Дочь: Румянцева Вера Ивановна
Мать ребёнка: Румянцева Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Румянцев Александр Иванович
Мать ребёнка: Румянцева Татьяна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.02.1984