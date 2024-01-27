Шумило Полина Ефимовна
Место рожденияУкраина, Сумская обл. Лебединский района, х.Подопригор
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Украина, Сумская обл. Лебединский района, х.Подопригор
Рождение ребёнка
01.09.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бортников Павел
Воронежская область
Смерть
2003
Ставропольский край, х.Привольный