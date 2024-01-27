Шумило Полина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумило Полина Ефимовна

Место рождения

Украина, Сумская обл. Лебединский района, х.Подопригор

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина, Сумская обл. Лебединский района, х.Подопригор
Рождение ребёнка
01.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бортников Павел

Воронежская область
Смерть
2003
Ставропольский край, х.Привольный
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