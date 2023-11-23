Михаил Григорьев
Место рождениясело Троицкое на Погосте, Романовского уезда
Дата рождения1699
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: не указан
Мать: не указана
Михаил Григорьевич (1699 - ?) Родился в семье дьячка села села Троицкого на погосте Романовского уезда1 Григория Сидоровича. Служил причетником в том же селе. Жена его Евдокия Васильевна (1700-?). Дет... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
причетник
Рождение ребёнка
1726
Сын: Петр Михайлов
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1730
Сын: Сергей Михайлов
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Смерть
Неизвестно