Михаил Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Григорьев

Место рождения

село Троицкое на Погосте, Романовского уезда

Дата рождения

1699

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1700 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: не указан

Мать: не указана

Михаил Григорьевич (1699 - ?) Родился в семье дьячка села села Троицкого на погосте Романовского уезда1 Григория Сидоровича. Служил причетником в том же селе. Жена его Евдокия Васильевна (1700-?). Дет... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
причетник
Рождение ребёнка
1726

Сын: Петр Михайлов

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
1730

Сын: Сергей Михайлов

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Смерть
Неизвестно

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