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Семиколенных Евдоким Тимофеевич
Семиколенных Евдоким Тимофеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1696
Дата смерти
1767
Пол
Мужской
Отец
Семиколенных Тимофей Юрьевич
1651 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696
Отец:
Семиколенных Тимофей Юрьевич
Мать: не указана
Смерть
1767
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