Семиколенных Евдоким Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семиколенных Евдоким Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1696

Дата смерти

1767

Пол

Мужской

Отец

1651 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: Семиколенных Тимофей Юрьевич

Мать: не указана

Смерть
1767
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