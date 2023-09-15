Рылова (Кудрявцева) Дарья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рылова (Кудрявцева) Дарья Иванова

Место рождения

Низводовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1707 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Кудрявцев Иван Деев

Мать: не указана

Низводовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Торонковский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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