Ткаченко Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1952
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1952
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ткаченко Константин Викторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно