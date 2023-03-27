Ткаченко Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1952

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткаченко Константин Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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