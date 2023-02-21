Покровская Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покровская Вера Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1912 ст.

Сын: Покровский Александр Аркадьевич

Отец ребёнка: Покровский Аркадий Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покровский Аркадий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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