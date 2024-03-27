Бавбеков ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бавбеков ?

Место рождения

Узбекская ССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Узбекская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Узбекская ССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Узбекская ССР
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