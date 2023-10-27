Иевлева Ксения Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Иевлев Федор Федоров
Отец ребёнка: Иевлев Федор Петров
Бракосочетание
До 1819
Муж: Иевлев Федор Петров
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Иевлев Федор Петров
Рождение ребёнка
1828
Сын: Иевлев Сила Федоров
Отец ребёнка: Иевлев Федор Петров
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Иевлева Настасья Федорова
Отец ребёнка: Иевлев Федор Петров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно