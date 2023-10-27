Иевлева Ксения Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иевлева Ксения Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Иевлев Федор Федоров

Отец ребёнка: Иевлев Федор Петров

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1819

Муж: Иевлев Федор Петров

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Иевлев Дмитрий Федоров

Отец ребёнка: Иевлев Федор Петров

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Иевлев Сила Федоров

Отец ребёнка: Иевлев Федор Петров

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Иевлева Настасья Федорова

Отец ребёнка: Иевлев Федор Петров

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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