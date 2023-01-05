Карченкова (Захарова) Татьяна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1934
Дата смерти05.01.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карченков ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карченков Анатолий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.05.?
Дочь: (Карченкова) Лидия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карченков Владимир
Отец ребёнка: не указан
Смерть
05.01.2023