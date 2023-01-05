Карченкова (Захарова) Татьяна Никифоровна 03.01.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карченкова (Захарова) Татьяна Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1934

Дата смерти

05.01.2023

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1934

Отец: Захаров Никифор Захарович

Мать: Захарова (Хатюхина) Дарья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карченков ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карченков Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.05.?

Дочь: (Карченкова) Лидия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карченков Владимир

Отец ребёнка: не указан

Смерть
05.01.2023

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