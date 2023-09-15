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Шайкевич Борис Леонидович

Место рождения

Днепр, Дніпропетровська область

Дата рождения

24.10.1953

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1953

Отец: Шайкевич Леонид Абрамович

Мать: Шайкевич Белла Ефимовна

Днепр, Дніпропетровська область
Образование
С 1960 по 1964
Днепр, Дніпропетровська область
38 школа
Образование
С 1964 по 1968
Днепр, Дніпропетровська область
57 гимназия
Образование
С 01.09.1973 по 01.06.1978
Российская Музыкальная Академия им. Гнесиных
Бракосочетание
25.01.1975

Жена: Шайкевич Фаина

Днепр, Дніпропетровська область
Работа или профессия
С 1978 по 1980
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Красноярский Симфонический Оркестр
Рождение ребёнка
12.07.1979

Сын: Шайкевич Артур Борисович

Мать ребёнка: Шайкевич Фаина

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
15.07.1986

Дочь: Менделевич Элина Борисовна

Мать ребёнка: Шайкевич Фаина

Днепр, Дніпропетровська область
Развод
10.06.1994

Жена: Шайкевич Фаина

Нью-Йорк, США
Бракосочетание
04.09.1994

Жена: Шайкевич Елена

Нью-Хевен, США
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