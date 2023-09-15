Шайкевич Борис Леонидович
Место рождения
Дата рождения24.10.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1953
Отец: Шайкевич Леонид Абрамович
Мать: Шайкевич Белла Ефимовна
Образование
С 1960 по 1964
38 школа
Образование
С 1964 по 1968
57 гимназия
Образование
С 01.09.1973 по 01.06.1978
Российская Музыкальная Академия им. Гнесиных
Бракосочетание
25.01.1975
Жена: Шайкевич Фаина
Работа или профессия
С 1978 по 1980
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Красноярский Симфонический Оркестр
Рождение ребёнка
12.07.1979
Мать ребёнка: Шайкевич Фаина
Рождение ребёнка
15.07.1986
Дочь: Менделевич Элина Борисовна
Мать ребёнка: Шайкевич Фаина
Развод
10.06.1994
Жена: Шайкевич Фаина
Нью-Йорк, США
Бракосочетание
04.09.1994
Жена: Шайкевич Елена
Нью-Хевен, США