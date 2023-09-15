Евдоким
Место рождения
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: Николаев Матвей
Мать: ?
Рождение ребёнка
1799
Сын: Истигней
Мать ребёнка: Марфа (1786)
Рождение ребёнка
1804
Сын: Евдоким
Мать ребёнка: Марфа (1786)
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Марфа (1786)
Рождение ребёнка
1827
Сын: Петр
Мать ребёнка: Марфа (1786)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Марфа (1786)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа (1786)
Смерть
Неизвестно