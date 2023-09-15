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Евдоким

Место рождения

Лукьяново, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1754 г.р.

Мать

Жена

1779 г.р.

Дети

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Николаев Матвей

Мать: ?

Лукьяново, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Истигней

Мать ребёнка: Марфа (1786)

Рождение ребёнка
1804

Сын: Евдоким

Мать ребёнка: Марфа (1786)

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Марфа (1786)

Рождение ребёнка
1827

Сын: Петр

Мать ребёнка: Марфа (1786)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Марфа (1786)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа (1786)

Смерть
Неизвестно
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