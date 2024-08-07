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Белицкая Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1974

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1974

Отец: Белицкий Василий Александрович

Мать: Худышкина Юлия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Третьякова Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Третьяков Сергей Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Сергей Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Игорь Владимирович

Рождение ребёнка
13.10.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Герасимов Игорь Владимирович

Рождение ребёнка
31.08.2004

Сын: Герасимов Егор Игоревич

Отец ребёнка: Герасимов Игорь Владимирович

Рождение ребёнка
09.11.2011

Дочь: Третьякова Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

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