Анискина Алефтина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анискина Алефтина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МЕ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анискин Иван

Мать: Марина Анискина

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