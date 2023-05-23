Самойлов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1923

Дочь: Кривцова Маргарита Григорьевна

Мать ребёнка: Самойлова Мария Абрамовна

Россия
Рождение ребёнка
10.04.1928

Сын: Самойлов Юрий Григорьевич

Мать ребёнка: Самойлова Мария Абрамовна

Смерть
Неизвестно
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