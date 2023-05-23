Самойлов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1923
Дочь: Кривцова Маргарита Григорьевна
Мать ребёнка: Самойлова Мария Абрамовна
Россия
Рождение ребёнка
10.04.1928
Сын: Самойлов Юрий Григорьевич
Мать ребёнка: Самойлова Мария Абрамовна
Смерть
Неизвестно