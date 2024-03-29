Рислинг Юрий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рислинг Юрий Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1945

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Отец

Мать

1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: ?

Мать: Мария Яковлевна

Смерть
1983
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