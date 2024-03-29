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Рислинг Юрий Ефимович
Рислинг Юрий Ефимович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1945
Дата смерти
1983
Пол
Мужской
Отец
?
Мать
(Рислинг) Мария Яковлевна
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945
Отец:
?
Мать:
Мария Яковлевна
Смерть
1983
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