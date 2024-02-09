Ржаницына Устинья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржаницына Устинья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Ржаницын Никанор Васильевич

Отец ребёнка: Ржаницын Василий Иоаннович

Благовещенский, Свердловский район, Северный край
Сын диакона Введенской Вохомской церкви Никольского уезда Василия Иоаннова Ржаницына.
Смерть
Неизвестно

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