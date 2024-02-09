Ржаницына Устинья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Ржаницын Никанор Васильевич
Отец ребёнка: Ржаницын Василий Иоаннович
Благовещенский, Свердловский район, Северный край
Сын диакона Введенской Вохомской церкви Никольского уезда Василия Иоаннова Ржаницына.
Смерть
Неизвестно