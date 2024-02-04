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Скворцов Иван Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1931

Дата смерти

08.12.1990

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1931

Отец: Скворцов Никифор Митрофанович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скворцова (Черникова) Антонина Петровна

Рождение ребёнка
05.01.1957

Сын: Скворцов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Скворцова (Черникова) Антонина Петровна

Рождение ребёнка
28.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скворцова (Черникова) Антонина Петровна

Смерть
08.12.1990

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