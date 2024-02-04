Скворцов Иван Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1931
Дата смерти08.12.1990
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1931
Отец: Скворцов Никифор Митрофанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1957
Сын: Скворцов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Скворцова (Черникова) Антонина Петровна
Рождение ребёнка
28.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скворцова (Черникова) Антонина Петровна
Смерть
08.12.1990