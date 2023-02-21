Челабова (Соседко) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соседко Николай
Мать: Соседко Надежда Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Челабова Анна Герасимовна
Отец ребёнка: Челабов Герасим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Челабов Арсений Герасимович
Отец ребёнка: Челабов Герасим
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Челабов Герасим