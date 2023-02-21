Челабова (Соседко) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челабова (Соседко) Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соседко Николай

Мать: Соседко Надежда Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Челабова Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Челабов Герасим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Челабов Арсений Герасимович

Отец ребёнка: Челабов Герасим

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челабов Герасим

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