Пестова Вера Алексеевна 02.05.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пестова Вера Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1955

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1976

Дочь: Гаязова Любовь Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.02.1981

Сын: Чермянинов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.05.1988

Дочь: Вилкова Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

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