Пестова Вера Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1976
Дочь: Гаязова Любовь Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.02.1981
Сын: Чермянинов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.05.1988
Дочь: Вилкова Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: не указан