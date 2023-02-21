Рожков Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Литвинова Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Рожкова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рожкова Мария Петровна
Мать ребёнка: Рожкова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рожкова Нина Петровна
Мать ребёнка: Рожкова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рожкова Наталья
Смерть
Неизвестно