Рожков Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожков Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Литвинова Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Рожкова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рожкова Мария Петровна

Мать ребёнка: Рожкова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рожкова Нина Петровна

Мать ребёнка: Рожкова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рожкова Наталья

Смерть
Неизвестно
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