Анянов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анянов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1917 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Арина

Рождение ребёнка
01.01.1917

Дочь: Жигайлова Домна Ивановна

Мать ребёнка: Арина

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Арина

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Арина

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