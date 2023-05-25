Анянов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Арина
Рождение ребёнка
01.01.1917
Дочь: Жигайлова Домна Ивановна
Мать ребёнка: Арина
Рождение ребёнка
1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Арина
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: Арина