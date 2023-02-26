Мурыгин Самойла (Самуил) Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Рождение ребёнка
23.10.1845
Мать ребёнка: Мурыгина Пелагея Мартиновна
Рождение ребёнка
03.04.1848
Сын: Мурыгин Родион Самуилович
Мать ребёнка: Мурыгина Пелагея Мартиновна
Рождение ребёнка
29.07.1850
Мать ребёнка: Мурыгина Пелагея Мартиновна
Рождение ребёнка
27.01.1853
Дочь: Анна Самуиловна
Мать ребёнка: Мурыгина Пелагея Мартиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно