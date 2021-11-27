Чернова (Логачева) Зинаида Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова (Логачева) Зинаида Никифоровна

Место рождения

Товарковский, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

01.01.1939

Дата смерти

27.11.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1939

Отец: Логачев Никифор Тихонович

Мать: Осипенко Мария Савельевна

Товарковский, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
09.05.1960

Муж: Чернов Константин Андреевич

Гришкино, Чаинский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
04.10.1961

Дочь: Чернова Зоя Константиновна

Отец ребёнка: Чернов Константин Андреевич

Тогур, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
04.10.1961

Дочь: Чернова Зоя Константиновна

Отец ребёнка: Чернов Константин Андреевич

Тогур, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
01.10.1962

Дочь: Чернова Тамара Константиновна

Отец ребёнка: Чернов Константин Андреевич

Тогур, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
11.03.1965

Дочь: Чернова Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Чернов Константин Андреевич

Рождение ребёнка
06.11.1968

Сын: Чернов Дмитрий Константинович

Отец ребёнка: Чернов Константин Андреевич

Смерть
27.11.2021
Бачатский, Беловский, Кемеровская область
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