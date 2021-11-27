Чернова (Логачева) Зинаида Никифоровна
Место рождения
Дата рождения01.01.1939
Дата смерти27.11.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1939
Бракосочетание
09.05.1960
Гришкино, Чаинский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
04.10.1961
Дочь: Чернова Зоя Константиновна
Отец ребёнка: Чернов Константин Андреевич
Рождение ребёнка
04.10.1961
Дочь: Чернова Зоя Константиновна
Отец ребёнка: Чернов Константин Андреевич
Рождение ребёнка
01.10.1962
Дочь: Чернова Тамара Константиновна
Отец ребёнка: Чернов Константин Андреевич
Рождение ребёнка
11.03.1965
Дочь: Чернова Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Чернов Константин Андреевич
Рождение ребёнка
06.11.1968
Сын: Чернов Дмитрий Константинович
Отец ребёнка: Чернов Константин Андреевич
Смерть
27.11.2021
Бачатский, Беловский, Кемеровская область