Голанцева Наталья Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1891
Сын: Голанцев Василий Иванович
Отец ребёнка: Голанцев Иван Матвеевич
Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно