Голанцева Наталья Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голанцева Наталья Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голанцев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
26.02.1891

Сын: Голанцев Василий Иванович

Отец ребёнка: Голанцев Иван Матвеевич

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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