Галимова (Валеева) Амина Валеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалимова (Валеева) Амина Валеевна

Галимова (Валеева) Амина Валеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1923

Дата смерти

28.10.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1958

Дочь: Салихова Нурфидя Даминовна

Отец ребёнка: Галимов Дамин Фазылгалимович

Смерть
28.10.2016
Биектау, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close