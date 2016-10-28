Галимова (Валеева) Амина Валеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1923
Дата смерти28.10.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1958
Дочь: Салихова Нурфидя Даминовна
Отец ребёнка: Галимов Дамин Фазылгалимович
Смерть
28.10.2016
Биектау, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)