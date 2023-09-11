Волков Виктор Филипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Виктор Филипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Сергей Викторович

Мать ребёнка: Волкова Нина Николаевна

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Александр Викторович

Мать ребёнка: Волкова Нина Николаевна

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Борис Викторович

Мать ребёнка: Волкова Нина Николаевна

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Андрей Викторович

Мать ребёнка: Волкова Нина Николаевна

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Нелли Викторовна

Мать ребёнка: Волкова Нина Николаевна

Нижняя Салда, Нижняя Салда, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Нина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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