Меднов Андрей Игнатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеднов Андрей Игнатович

Меднов Андрей Игнатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меднов Игнат

Мать: не указана

село Новосёловка (бывшее с. Манычско-Грузское) Сальского округа Области Войска Донского. Упразднено
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Бахвалова Полина Андреевна

Мать ребёнка: Момотова Прасковья Мироновна

Родилась либо в с. Новосёловка (бывшее село Манычско-Грузское) Сальского округа Области Войска Донского (ныне село упразднено), либо предположительно в Вологодской губернии Тотемском уезде.
Бракосочетание
Около 1914

Жена: Момотова Прасковья Мироновна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Дубниченко Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Момотова Прасковья Мироновна

Родилась либо в с. Новосёловка (бывшее село Манычско-Грузское) Сальского округа Области Войска Донского (ныне село упразднено), либо предположительно в Вологодской губернии Тотемском уезде.
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Меднова Евгения Андреевна

Мать ребёнка: Момотова Прасковья Мироновна

Нижнеантоновский, Орловский муниципальный район, Ростовская область
Родилась либо в с. Новосёловка (бывшее село Манычско-Грузское) Сальского округа Области Войска Донского (ныне село упразднено), либо предположительно в Вологодской губернии Тотемском уезде.
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Кравченко Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Момотова Прасковья Мироновна

Родилась предположительно в с. Новосёловка (бывшее село Манычско-Грузское) Орловского района Ростовской области (ныне село упразднено)
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Быкова Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Момотова Прасковья Мироновна

Родилась ориентировочно в с. Новосёловка (бывшее село Манычско-Грузское) Орловского района Ростовской области (ныне село упразднено)
Смерть
1937
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close