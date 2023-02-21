Меднов Андрей Игнатович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Меднов Игнат
Мать: не указана
село Новосёловка (бывшее с. Манычско-Грузское) Сальского округа Области Войска Донского. Упразднено
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Бахвалова Полина Андреевна
Мать ребёнка: Момотова Прасковья Мироновна
Родилась либо в с. Новосёловка (бывшее село Манычско-Грузское) Сальского округа Области Войска Донского (ныне село упразднено), либо предположительно в Вологодской губернии Тотемском уезде.
Бракосочетание
Около 1914
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Дубниченко Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Момотова Прасковья Мироновна
Родилась либо в с. Новосёловка (бывшее село Манычско-Грузское) Сальского округа Области Войска Донского (ныне село упразднено), либо предположительно в Вологодской губернии Тотемском уезде.
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Меднова Евгения Андреевна
Мать ребёнка: Момотова Прасковья Мироновна
Нижнеантоновский, Орловский муниципальный район, Ростовская область
Родилась либо в с. Новосёловка (бывшее село Манычско-Грузское) Сальского округа Области Войска Донского (ныне село упразднено), либо предположительно в Вологодской губернии Тотемском уезде.
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Кравченко Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Момотова Прасковья Мироновна
Родилась предположительно в с. Новосёловка (бывшее село Манычско-Грузское) Орловского района Ростовской области (ныне село упразднено)
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Быкова Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Момотова Прасковья Мироновна
Родилась ориентировочно в с. Новосёловка (бывшее село Манычско-Грузское) Орловского района Ростовской области (ныне село упразднено)
Смерть
1937