Плесовских Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Плесовских Иван Николаевич
Отец ребёнка: Плесовских Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Плесовских Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Плесовских Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно